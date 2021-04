Jack @Karl_Lauterbach @HallekMichael Zu allererst muss mal überhaupt was passieren,ist ja unglaublich,was hier läuft und… https://t.co/Reoq1UM2jj vor 4 Tagen Madame Earl Grey RT @kkklawitter: "Karl Lauterbach hält das Festhalten der UEFA an einer Fußball-EM in möglichst zwölf Ländern im Sommer 2021 für "verantwor… vor 5 Tagen 🔴🔴🔴 Masklin RT @kkklawitter: "Karl Lauterbach hält das Festhalten der UEFA an einer Fußball-EM in möglichst zwölf Ländern im Sommer 2021 für "verantwor… vor 5 Tagen Tilman Winkler 🔋🔌 RT @kkklawitter: "Karl Lauterbach hält das Festhalten der UEFA an einer Fußball-EM in möglichst zwölf Ländern im Sommer 2021 für "verantwor… vor 5 Tagen Rachel 🔴 RT @kkklawitter: "Karl Lauterbach hält das Festhalten der UEFA an einer Fußball-EM in möglichst zwölf Ländern im Sommer 2021 für "verantwor… vor 5 Tagen Nachfragerin RT @kkklawitter: "Karl Lauterbach hält das Festhalten der UEFA an einer Fußball-EM in möglichst zwölf Ländern im Sommer 2021 für "verantwor… vor 5 Tagen