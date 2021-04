Jürgen Klopp und der FC Liverpool: Hat sich das System erschöpft?

15.04.2021 ( vor 11 Stunden )



In der Premier League nur Sechster, in der Königsklasse an Real In der Premier League nur Sechster, in der Königsklasse an Real Madrid gescheitert: Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp stecken in der Krise. Haben sie ihren Zenit überschritten? 👓 Vollständige Meldung