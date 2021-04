Formel 1 - Video: Formel 1, Ferrari blickt voraus: So ist man in Imola schnell Vor dem Emilia Romagna GP blickt das Ferrari-Team auf das Heimspiel voraus. Laurent Mekies erklärt, was ein Auto braucht, um in Imola schnell zu sein.

Motorsport-Magazin vor 2 Tagen - Sport