18.04.2021 ( vor 21 Stunden )

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Exklusivrechte an der Formel 1 gesichert – allerdings ist RTL nach dem ursprünglichen Ausstieg nun doch dabei. Gleich mehrere Rennen werden im Free-TV gezeigt. Die Rennen im Überblick. Wie schlägt sich Mick Schumacher in seiner allerersten Saison in der Formel 1? P