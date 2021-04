18.04.2021 ( vor 1 Tag )



Am letzten Tag der EM in Lissabon hat es für Österreich doch noch mit einer Medaille geklappt. Bernadette Graf eroberte am Sonntag in der Klasse bis 78 kg die Bronzemedaille. Im Kampf um Platz drei setzte sich die 28-jährige gegen die Französin Audrey Tcheumeo mit Ippon durch. Damit konnte die ÖJV-Medaillenserie seit 2013 bei der letzten Chance doch noch prolongiert werden. 👓 Vollständige Meldung