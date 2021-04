20.04.2021 ( vor 3 Stunden )



Am Tag nach der Verkündung der Am Tag nach der Verkündung der Super League erneuert Uefa-Präsident Ceferin seine Kritik und appelliert an die Vereine Bayern -Boss Karl-Heinz Rummenigge bekräftigt seine Ablehnung der Super League. 👓 Vollständige Meldung