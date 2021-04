20.04.2021 ( vor 4 Stunden )

Bereits am Montag hatte sich der FC Bayern in einem Statement geäußert und die Pläne zur Super League verurteilt. Am Dienstag bekräftigten die Münchner dieses – mit deutlichen Worten. Der FC Bayern München hat sich deutlich gegen die Super League positioniert. "Ich darf im Namen des Vorstandes ausd