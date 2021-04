21.04.2021 ( vor 3 Tagen )

Nach der ersten Saison -Niederlage am vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim haben sich die Frauen des FC Bayern mit einem 3:2-Sieg über Turbine Potsdam zurückgemeldet. Der Gastgeber startete stark und ging früh in Führung, diese hielt jedoch nicht lange - die Münchnerinnen drehten das Spiel und gewannen am Ende ein wenig glücklich.