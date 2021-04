29.04.2021 ( vor 2 Stunden )



In der Euroleague gewinnt mit den Münchnern erstmals ein deutsches Team eine Playoff-Partie. Der Neffe von Hans Sarpei schießt sein erstes Profi-Tor. Die Türkei springt für Kanada in der Formel 1 ein.