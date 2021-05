02.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Portimão (dpa) - In den Zweikampf zwischen Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen könnte sich heute (16.00 Uhr/Sky) in Portugal ein Dritter einmischen. Valtteri Bottas beginnt das dritte Saisonrennen in Portimão etwas unerwartet von der Pole Portimão (dpa) - In den Zweikampf zwischen Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen könnte sich heute (16.00 Uhr/Sky) in Portugal ein Dritter einmischen. Valtteri Bottas beginnt das dritte Saisonrennen in Portimão etwas unerwartet von der Pole Position , die beiden Tite 👓 Vollständige Meldung