06.05.2021 ( vor 6 Stunden )

Ungewöhnlicher Vorschlag von Michael Zorc. Der BVB- Sportdirektor denkt an einen Fitness-Führerschein für Schiedsrichter. Grund ist die Diskussion über die bestehende Altersgrenze. "Ich weiß nicht, ob die Altersgrenze wirklich so pragmatisch ist. Vielleicht ist es eine Idee, so eine Art Führerschein