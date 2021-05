08.05.2021 ( vor 1 Woche )

Der FC Hansa Rostock hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball -Bundesliga zwei weitere Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Samstag im heimischen Ostseestadion gegen den FSV Zwickau über ein 0:0 nicht hinaus, bleibt zwei Spieltage vor dem Saisonschluss in der 3. Liga