Kaiserslautern: Mit Sieg in Köln die Rettung perfekt machen Der 1. FC Kaiserslautern will in der 3. Fußball-Liga die Rettung vor dem Abstieg am vorletzten Spieltag perfekt machen. Mit einem Sieg bei Viktoria Köln an...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport