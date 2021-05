20.05.2021 ( vor 4 Stunden )

Der FC Bayern München geht mit Auswärtstrikots in ungewöhnlicher Farbe in die nächste Saison der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister stellte am Donnerstag das Design der Leibchen vor: Auf schwarzem Untergrund prangen dabei die Schriftzüge wie das Sponsorenlogo und das Vereinsemblem in gol