20.05.2021 ( vor 1 Woche )

Trotz der verbesserten Corona -Lage wird Werder Bremen sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag ohne Fans im Stadion austragen müssen. Die erfolgten Lockerungen in der bremischen Corona-Verordnung ließen einen Zugang von Zuschauerinnen und Zuschauern in einer relevanten Größenordnung