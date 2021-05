Vegatta @Rodensleber @vir_football_de @el_Stefano_MD Fans/Presse: Der Kader ist zu groß und muss verkleinert werde (der auc… https://t.co/cF7sTmiYKD vor 2 Tagen Petra Po. RT @OZlive: Der FC Hansa Rostock kann das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga am Samstag vor Zuschauern austra… vor 4 Tagen Ostsee-Zeitung Der FC Hansa Rostock kann das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga am Samstag vor Zusch… https://t.co/ZVnDDuq1LA vor 4 Tagen