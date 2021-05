25.05.2021 ( vor 2 Stunden )

Der 1. FC Köln und Holstein Kiel treten in der Bundesliga Relegation gegeneinander an. Doch wie kann man die beiden Partien live verfolgen? t-online gibt einen Überblick. In den Relegationsspielen der Saison 2020/21 um den letzten verbliebenen Bundesliga-Startplatz duellieren sich der Bundesliga-Sec