Tennis-ATP-Turniere: Moraing scheitert an Djokovic - Altmaier in Parma Belgrad (dpa) - Trotz einer starken Leistung hat Tennisprofi Mats Moraing beim ATP-Turnier in Belgrad eine Überraschung gegen den Weltranglisten-Ersten Novak...

t-online.de vor 3 Stunden - Sport Auch berichtet bei • kicker