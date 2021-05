Formel 1 - Formel 1 heute vor 8 Jahren: Kimi will Perez auf's Maul geben Kimi Räikkönen eilt in der Formel 1 der Ruf des Iceman voraus. 2013 in Monaco brannten trotzdem die Sicherungen durch: Beef mit Sergio Perez eskaliert fast.

Motorsport-Magazin vor 4 Tagen - Sport