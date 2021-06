30.05.2021 ( vor 5 Tagen )



Am Samstag eroberte Am Samstag eroberte Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea den Thron in Europa. Einige Stunden später folgte die nächste gute Nachricht für den deutschen Coach. Thomas Tuchel steht beim FC Chelsea vor der Unterschrift einer Vertragsverlängerung. Das berichten der "Guardian" und die "Times" übereinstimmend 👓 Vollständige Meldung