FAZ Topthemen Eigentlich sollte seine Zeit im Münchner Management zum Ende dieses Jahres enden. Nun aber löst der Vorstandsvorsit… https://t.co/RxNmWq963Q vor 6 Minuten t-online +Eil+ So erklärt Karl-Heinz Rummenigge sein Bayern-Aus https://t.co/ChhjqHkkPz https://t.co/lbaOQGLDl4 vor 8 Minuten Em2021wetten Rummenigge hört früher auf! https://t.co/ZOgbQgKixD Fußball vor 15 Minuten SPORTS CIRCUS INT. Rummenigge hört früher auf! https://t.co/B1NtLRVXTI https://t.co/0S45Yaz2uy vor 15 Minuten JensMeister🏆 Was ist das bloß für ein Typ im Studio bei @SkySportNewsHD Als ob er ein Haar in der Suppe suchen muss! Am Ende des… https://t.co/toeNI7JrpW vor 19 Minuten Marcus K. Reif Oh, wow! Vertragsauflösung: abrupte Ende der Ära Rummenigge. Beim FC Bayern endet heute ein Lebenswerk. Karl-Heinz… https://t.co/Lr0w2ESJ8m vor 20 Minuten