04.06.2021 ( vor 3 Tagen )

Die Fußball -Frauen des FC Bayern München gehen selbstbewusst und optimistisch in das Bundesliga-Saisonfinale. "Die Mannschaft ist gut drauf, die Vorfreude ist da", sagte Bayern-Coach Jens Scheuer am Freitag. Am letzten Spieltag reicht den Münchnerinnen am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport, Eurosport L