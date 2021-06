07.06.2021 ( vor 2 Tagen )



Gute Nachrichten für Läuferinnen und Läufer: Nachdem der Berlin-Marathon 2020 Corona-bedingt abgesagt wurde, könnte er in diesem Jahr wieder mit Zehntausenden Teilnehmern stattfinden. Der Berlin- Marathon könnte am 26. September als Pilotprojekt mit bis zu 35.000 Läuferinnen und Läufern starten.