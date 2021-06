Quelle: K-Media-Sports - vor 1 Woche



Eishockey WM: „Wir sind noch nicht fertig“ – DEB-Team fightet um Bronze 07:16 Es hat nicht sollen sein! Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm war in einem intensiven und bis zum Ende völlig offenen Duell gegen den amtierenden Weltmeister Finnland dicht am Finaleinzug, hatte beim 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) aber letztlich das Nachsehen. In der Arena Riga erzielte Matthias Plachta...