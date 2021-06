14.06.2021 ( vor 3 Stunden )

Gegen Weltmeister Frankreich : Was für ein Spiel zum deutschen Auftakt in die Europameisterschaft! Moderator Marc Wiese hat ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann zu Gast. Es geht unter anderem um die Fragen: Wo hat die Equipe Tricolore möglicherweise Schwächen? Und: Lassen sie sich von den deutschen Fans in München verunsichern?