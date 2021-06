15.06.2021 ( vor 3 Stunden )

Dass es Christian Eriksen den Umständen entsprechend etwas besser geht, teilte sein Manager am Montag mit. Nun meldete sich der Däne selbst zu Wort. Christian Eriksen hat sich nach seinem Kollaps am Samstag mit einer Nachricht an seine Fans gewendet. Auf Instagram postete der Däne ein Bild aus dem K