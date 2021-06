17.06.2021 ( vor 4 Tagen )



Bei den American Footballern der Lübeck Cougars wird der nächste Schritt zurück in die Normalität vollzogen. Aufgrund der sinkenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein dürfen beim Heimspiel in der 2. Liga am 27. Juni im Bumianshof gegen Assindia Cardinals Essen unter strengen Hygie 👓 Vollständige Meldung