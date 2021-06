17.06.2021 ( vor 2 Tagen )

Die Niederlande trifft im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe C bei der Fußball -EM in Amsterdam auf Österreich. Beide Nationen feiern Auftaktsiege ins Turnier , bei Oranje kehrt plötzlich der Glaube an Großes zurück. Marko Arnautovic fehlt Österreich gesperrt. Alle Infos im Live-Ticker.