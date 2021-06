England ist mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Kroatien in die EM gestartet. BVB-Youngster Jude Bellingham spielte sich in die Geschichtsbücher.

Sterling beschert England Start nach Maß Nach Italien und Belgien hat am Sonntag mit England auch ein weiterer Titelanwärter bei der EM-Endrunde 2021 einen Start nach Maß hingelegt. Die Engländer...

ORF.at vor 5 Tagen - Sport