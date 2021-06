FrankfurterRundschau Christian #Eriksen hat am Freitag nach seinem Kollaps bei der #EM2021 das Krankenhaus verlassen. Jetzt berichten se… https://t.co/A3NMDnW1OK vor 23 Minuten Sportschau Sportnews Fußball-EM 2021: Christian Eriksen besucht seine Mitspieler https://t.co/IHUzrX3dxW https://t.co/DwzH1jWc37 vor 1 Stunde SPIEGEL Ticker Fußball-EM 2021: Christian Eriksen besucht seine Mitspieler https://t.co/5YxKWK0i96 vor 3 Stunden LAOLA1 Redaktion Von "toll" bis fantastisch" - so schildern Dänen das Wiedersehen mit Eriksen: https://t.co/ezFN1MsEXC https://t.co/VxmuVBUDNv vor 3 Stunden RP Online Sport Sechs Tage nach seinem Kollaps beim Spiel #DENFIN konnte #Eriksen das Krankenhaus verlassen. In Begleitung seiner F… https://t.co/KeMyNR0zXO vor 3 Stunden WESER-KURIER Knapp eine Woche nach seinem dramatischen Zusammenbruch verlässt Dänemarks Mittelfeldstar Christian Eriksen das Kra… https://t.co/VetWthUWlj vor 20 Stunden