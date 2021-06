Verstappen und Red Bull ringen in Frankreich Hamilton nieder. Mercedes macht einen entscheidenden Fehler. Red Bull schlägt Weltmeister mit dessen Waffen.

Den Großen Preis von Frankreich gewinnt Verstappen spät, aber verdient. Red Bull scheint Mercedes in der Formel-1-Saison 2021 tatsächlich mindestens...

Formel 1 - Favoritencheck: Red Bull zerlegt Mercedes auf den Geraden Die Formel-1-Saison 2021 ist spannend wie selten zuvor. In Frankreich startet Max Verstappen vor Lewis Hamilton. Was spricht für Red Bull, was für Mercedes?

