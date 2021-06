Bild der Frau In der amerikanischen NFL hat der erste aktive Footballer, nämlich Carl Nassib, seine Homosexualität öffentlich gem… https://t.co/JlMz7f4O8G vor 1 Tag Trigori Carl Nassib: Erster NFL-Star macht seine Homosexualität öffentlich https://t.co/EC8BtlfNQw vor 2 Tagen Jess ex machina Erster NFL-Star macht seine Homosexualität öffentlich #LGBTQ https://t.co/wiUIR2Lym9 via @tonline vor 2 Tagen WerIstBran Wow...total spannend. Als hätte nie jemand den Verdacht gehabt, dass American Football ein Tuckensport ist... https://t.co/MfEazIueEH vor 2 Tagen Dimitris69 Carl Nassib: Erster NFL-Star macht seine Homosexualität öffentlich https://t.co/Cq1VbapIBp JUHUU..!! 🥳🥳🥳Toller Man… https://t.co/7RzEouufjJ vor 2 Tagen Felix Grimm #CarlNassib: Erster #NFL-Star macht seine #Homosexualität öffentlich 💪 https://t.co/oZxmVlTGks vor 2 Tagen