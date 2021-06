Fußball-EM 2021: Debatte um Münchner Stadion in Regenbogenfarben: »Sie wollen Orban nicht brüskieren« Als Signal gegen das LGBTQ-feindliche Zensurgesetz der ungarischen Regierung will der Stadtrat die Münchner Arena beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in...

Spiegel vor 1 Tag - Top