26.06.2021 ( vor 7 Stunden )

Auf Dänemark wartet im Achtelfinale der Fußball -EM eine Premiere. Die Mannschaft von Coach Kasper Hjulmand bekommt es am Samstag (18.00 Uhr, live in ORF1) in Amsterdam mit Wales zu tun und tritt damit erstmals in diesem Turnier nicht im heimischen Parken Stadion an. Dennoch bleibt die Fanunterstützung für „Danish Dynamite“ groß – etwa 4.000 Anhänger wollen ihr Team in die niederländische Hauptstadt begleiten, nur etwa die Hälfte davon wird in der Johan-Cruyff- Arena Platz nehmen können.