Martin Kaymer hat beim Golf-Turnier der European Tour in München den Anschluss an die Spitze verloren.

Martin Kaymer hat beim Golf-Turnier der European Tour in München den Anschluss an die Spitze verloren, Amateur Matthias Schmid dagegen bleibt weiter vorne...

Kaymer klettert weiter: Gute Form in Runde drei Martin Kaymer hat sich auch in der dritten Runde der US Open in guter Form präsentiert.

kicker vor 1 Woche - Sport Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine