herzrasen RT @Hiersinho: Er holte 1996 mit dem DFB-Team den EM-Titel, verletzte sich aber in England. Mein Kollege @Andi_Goal10 hat mit ihm über #ENG… vor 1 Stunde t-online RT @Hiersinho: Er holte 1996 mit dem DFB-Team den EM-Titel, verletzte sich aber in England. Mein Kollege @Andi_Goal10 hat mit ihm über #ENG… vor 1 Stunde Benjamin Zurmühl Hier gibt's das ganze Interview: https://t.co/CyN6ZIjQeN vor 1 Stunde tonline_news EM 2021: Europameister Fredi Bobic über England gegen Deutschland https://t.co/4DgtEwVeIY vor 1 Stunde Robert Hiersemann Er holte 1996 mit dem DFB-Team den EM-Titel, verletzte sich aber in England. Mein Kollege @Andi_Goal10 hat mit ihm… https://t.co/sZW9ElpK9i vor 2 Stunden