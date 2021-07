06.07.2021 ( vor 4 Tagen )



Am 23. Juli steigt die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio. Sie soll wohl ohne Am 23. Juli steigt die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio. Sie soll wohl ohne Zuschauer stattfinden – bis auf ein paar Hundert privilegierte Gäste . Für diese soll es demnach Ausnahmen geben. Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Tokio wird einem japanischen Zeitungsbericht 👓 Vollständige Meldung