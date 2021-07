12.07.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Italiener schossen sich im Londoner Wembley Stadion zum Europameister . So richtig ausgiebig gefeiert wurde auch am darauffolgenden Tag mit den eigenen Landsleuten in Rom. Der neue Fußball -Europameister Italien ist in Rom von Tausenden Fans begeistert empfangen und bejubelt worden. Zahlreiche Men