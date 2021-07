15.07.2021 ( vor 1 Woche )



Fußball -Zeitligist FC Hansa Rostock hat sich dafür entschieden, Gästefans schon vom ersten Heimspiel an im Ostseestadion zu empfangen. Wie die Mecklenburger am Donnerstag mitteilten, war auf der DFL-Mitgliederversammlung dazu am Mittwoch zwar die Zulassung von Gästefans erst zum 3. Spieltag der neue 👓 Vollständige Meldung