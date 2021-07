Unfälle: Zweijähriger Junge von Auto angefahren Ein zwei Jahre altes Kind ist in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück von einem Auto angefahren worden. Der Junge habe mit seinem Laufrad einen...

abendblatt.de vor 3 Stunden - Top





Corona-Inzidenz in Niedersachsen jetzt über kritischem Wert von 10 Schon vor einigen Tagen wurden in der Landeshauptstadt Hannover die Corona-Regeln wieder verschärft. Nun treten strengere Regeln in ganz Niedersachsen...

t-online.de vor 4 Stunden - Politik Auch berichtet bei • abendblatt.de