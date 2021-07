20.07.2021 ( vor 2 Stunden )

Drei Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg hat Fußball-Drittligist VfL Osnabrück den Torhüter Tim Wiesner von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Woche bereits zur Probe in Osnabrück mittrainiert.