09.08.2021 ( vor 6 Tagen )



Bremen (dpa) - Der Wechsel von Fußballprofi Josh Sargent zu Norwich City ist nun perfekt. Zweitligist SV Werder Bremen gab die Einigung mit dem Aufsteiger in die Premier League am Montagabend auf seiner Homepage bekannt. Der 21 Jahre alte Amerikaner war Anfang 2018 zum damaligen Fußball-Bundesligist