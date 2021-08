14.08.2021 ( vor 1 Woche )



Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat Abwehrspieler Jonathan Meier für ein Jahr vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger ist in München geboren und wurde beim TSV 1860 und dem Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat Abwehrspieler Jonathan Meier für ein Jahr vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger ist in München geboren und wurde beim TSV 1860 und dem FC Bayern München ausgebildet. 2019 wechselte er nach Mainz, war in der vorigen 👓 Vollständige Meldung