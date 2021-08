16.08.2021 ( vor 9 Stunden )



Schock in der Formel 1! Die Streckenchefin der berüchtigten Rennstrecke von Spa-Francorchamps in Belgien ist tot. Nathalie Maillet wurde am Sonntagmorgen erschossen in einem Haus aufgefunden - zwei Wochen vor dem F1-Rennen dort. Offenbar handelt es sich bei der Tat um einen Doppelmord mit anschließendem Selbstmord. Die Ermittlungen laufen.