Quelle: DW (Deutsch) - vor 6 Tagen



Opel Astra: Test im Erlkönig 08:03 Rev darf ein Auto testen, das noch gar nicht fertig ist: den Prototypen des neuen Opel Astra. Und so kann das, was unser Tester an dem Auto kritisiert, noch verändert werden, bevor das Auto in Serie geht.