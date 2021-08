Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Paralympische Spiele in Tokio - Athleten in Covid-19-Gefahr 01:00 Die Paralympischen Spiele in Tokio beginnen am Dienstag und die Corona-Lage im Land ist noch angespannter als während der Olympischen Spiele. Die Veranstalter sind alarmiert.