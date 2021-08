24.08.2021 ( vor 3 Stunden )

Der FC Bayern startet ohne drei seiner Fußball-Stars in den DFB-Pokal. Der Münchner Rekordchampion tritt am heutigen Abend (20.15 Uhr/Sport1 und Sky) beim krassen Außenseiter Bremer SV ohne Torwart Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldspieler Leon Goretzka an. Das Trio wird von Tr