25.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Münchner zeigten sich in der ersten Pokalrunde gnadenlos mit den überforderten Amateuren vom Die Münchner zeigten sich in der ersten Pokalrunde gnadenlos mit den überforderten Amateuren vom Bremer SV . Bereits nach einer halben Stunde war die einseitige Partie im Weserstadion entschieden. Mit einem Schützenfest ist der FC Bayern München in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Bei Fünftl 👓 Vollständige Meldung