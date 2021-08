Stephan Dreyse RT @sportschau: Die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal wird am 26./27. Oktober 2021 ausgetragen. Die Auslosung wird heute um 18.30 Uhr in der Sport… vor 17 Minuten Uwe Pfeiffer Sport in #Dortmund #BVB aktuell: #DFBPokal 🏆⚽ Tipp: Am heutigen Sonntag wird die 2. Runde des DFB-Pokals im Rahm… https://t.co/JAUzdhFAhI vor 39 Minuten Christian Brey RT @sportschau: Die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal wird am 26./27. Oktober 2021 ausgetragen. Die Auslosung wird heute um 18.30 Uhr in der Sport… vor 39 Minuten Sportschau Die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal wird am 26./27. Oktober 2021 ausgetragen. Die Auslosung wird heute um 18.30 Uhr in d… https://t.co/ywy0wy6MAe vor 40 Minuten SPOX News DFB-Pokal: DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker https://t.co/5at1aSphxs vor 1 Stunde DFB-Pokal Denkt dran! ☝️ Heute Abend ab 18:30 Uhr in der @sportschau: Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal! Welchen Gegn… https://t.co/xQoWInc2Ks vor 2 Stunden