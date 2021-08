Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger zeigt Unverständnis für das Vorgehen beim Großen Preis in Belgien. Der Österreicher hielt einen Start in Spa für sinnvoll.

Formel 1 – Der Renn-Kalender 2021: Alle Termine in der Übersicht 23 Rennen soll es in diesem Jahr in der Formel 1 geben. So viele wie noch nie. Nur in Deutschland findet wieder kein Rennen statt. Die Termine im Überblick. ...

t-online.de vor 3 Tagen - Sport Auch berichtet bei • Motorsport-Magazin